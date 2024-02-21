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Легков — о завершении карьеры Ступак: мне будет обидно, этот человек может выигрывать

Легков — о завершении карьеры Ступак: мне будет обидно, этот человек может выигрывать
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Российский лыжник Александр Легков высказался о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете лыжницы сборной России Юлии Ступак.

«Мне будет обидно, если она завершит карьеру. В моём понимании, этот человек может выигрывать», — приводит слова Легкова «РИА Новости».

Напомним, 29-летняя Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Спортсменка дошла до полуфинала классического спринта на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени, где заняла третье место и не смогла пробиться в финал. Сергей Устюгов выступил в финальном забеге, где занял шестое место.

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