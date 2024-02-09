Вяльбе: у Ступак небольшие проблемы с головой. Если не исправит, это будет последний сезон

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлениях лыжников Сергея Устюгова и Юлии Ступак в спринтах на Спартакиаде сильнейших — 2024 после продолжительного перерыва.

«Я всегда скучаю, потому что они одни из лидеров. Сейчас ребята не настолько готовы, Сергей — физически, у него были реальные проблемы со здоровьем. У Юли есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет её последний сезон. Иначе нет никакого смысла, надо уже искать работу и заниматься чем-то другим. Жизнь продолжается. Если Юля больше не видит целей в спорте, то, значит, с ним надо завязывать», — приводит слова Вяльбе «Тюменская арена».

Напомним, Юлия Ступак дошла до полуфинала классического спринта на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени, где заняла третье место и не смогла пробиться в финал. Сергей Устюгов выступил в финальном забеге, где занял шестое место.