Елена Вяльбе назвала самое яркое воспоминание о Сочи-2014

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о самом ярком воспоминании, связанном с зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Глава ФЛГР отметила, что благодаря успеху российских лыжников на Олимпиаде спортивные секции пополнились новыми воспитанниками.

«Конечно, гонка 23 февраля в масс-старте на 50 километров! Никогда в послевоенной истории весь олимпийский пьедестал почёта в лыжном марафоне не занимали представители одной страны. В Сочи же первые три места завоевали Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов. Их награждали вместе на церемонии закрытия на переполненном стадионе.

Когда в стране появляется новый олимпийский чемпион, родители сразу ведут своих мальчишек и девчонок в спортивные секции. Им хочется, чтобы их дети тоже добились больших побед. Так было и после сочинского успеха в лыжных гонках. Тем более что призёры Игр выросли в регионах, где о нашем виде спорта имеют прекрасное представление», — приводит слова Вяльбе пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, ранее в России прошла Спартакиада сильнейших — 2024, которая была приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи. Заключительной гонкой в соревнованиях лыжников был марафон. Мужскую гонку выиграл лыжник Александр Большунов, победительницей женской гонки стала Евгения Крупицкая.