Тихонов — о словах Вяльбе про семью: она боится, что из лыжных гонок перейдут в биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что российские лыжники и биатлонисты не являются друг для друга семьёй. Она считает, что лыжники вынуждены подстраиваться под биатлонистов в преддверии «Гонки Легкова».

«Наверное, она оговорилась. Думаю, если бы Елена Валерьевна в свое время одела винтовку, ей бы не было равных, как Магдалене Нойнер. Она была бы не 14-кратной, а 20-кратной чемпионкой мира. Считаю, что это оговорка — будем говорить так. Она, наверное, боится, что из лыжных гонок перейдут в биатлон, как это сделала Шевченко, которая в лыжах была далеко не лидер, а в биатлоне показывает прекрасный результат.

С большим уважением отношусь к Елене Валерьевне. Она удержала федерацию, которая «лежала на пузе», — приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область).