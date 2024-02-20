Вяльбе — об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: никакая мы нахрен с ними не семья!

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). Помимо соревнований профессионалов на дистанции 20 км, в программу мероприятия входят любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, концертная программа, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.