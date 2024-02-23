«Было понятно, что чуда не случится». Большунов — о поражении в эстафете на Спартакиаде

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов высказался о поражении команды Архангельской области в эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Было же понятно, что чуда не случится. Если ты вчера пробежал и проиграл три минуты, то сегодня выиграть нереально. Дима Горошников пробежал в свою силу и даже, наверное, больше, потому что он старался для команды.

Он отдал все силы, которые у него были! Видно же было, что его вырубило, а он пытался и доезжал. И говорить о том, что он не отработал… Да он больше нас троих отработал, если смотреть на состояние, в котором он приехал на финиш.

Вопрос в другом. Оказывается, ребята только-только переболели, пару дней без температуры. Да они бы сказали просто, что не побегут. Нет ведь смысла бежать, когда организм не готов. Так не нужно делать. Это только во вред организму пойдёт. Конечно, им нужно было об этом сказать. Одно дело, когда переболел неделю или больше назад, а тут практически накануне ещё были не в состоянии, а бежали в полуболезненном состоянии», — сказал Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.