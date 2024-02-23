«Я не могу позволить себе бежать спустя рукава». Интервью с Александром Большуновым

На Спартакиаде сильнейших – 2024 Александр Большунов подтвердил свой статус безоговорочного лидера российских лыж. На турнире в Тюмени он выиграл пять золотых медалей и потерпел неудачу только в эстафете, где, разумеется, успех зависел не только от него самого.

После Спартакиады Большунов рассказал «Чемпионату», как относится к этому поражению и что думает о своей беспрецедентной серии в личных гонках. А ещё – прокомментировал острые высказывания Вероники Степановой.

«Думаете, у меня голова лыжными гонками забита?»

— Бывают моменты, когда ты вообще не думаешь о лыжах? Раньше, кажется, таких почти не было.

— Да вообще не думаю (улыбается). Или вы думаете, что у меня голова только лыжными гонками забита? В любой выходной даже и не вспоминаю. Семья практически всегда рядом. На тренировке отработал, соревнования пробежал, к Ане и Еве вернулся – всё, ты в другой атмосфере. Нет других мыслей, кроме как о семье. Будет очередная тренировка – тогда и буду думать о лыжах.

— Для тебя есть разница, как побеждать? Или разница только в том, где побеждать?

— Главное – побеждать! Если ты победил, то это уже о многом говорит. Как минимум о том, что всё сделано правильно. Понятно, что на разных соревнованиях разные эмоции после побед. И эти эмоции зависят от уровня соревнований.

— Как ты относишься к поражениям, когда от тебя ничего не зависит? Вот была эстафета на Спартакиаде, когда Дима Горошников, как он сам сказал, просто встал?

— Да почему встал-то? До этого же была коньковая разделка, которую он провёл в принципе с тем же результатом. Было же понятно, что чуда не случится. Если ты вчера пробежал и проиграл три минуты, то сегодня выиграть нереально. Дима пробежал в свою силу и даже, наверное, больше, потому что он старался для команды.

— Ты поддержал его после эстафеты?

— Конечно. А что, я должен был ему сказать, что он плохо пробежал и виноват в поражении? Да он отдал все силы, которые у него были! Видно же было, что его вырубило, а он пытался и доезжал. И говорить о том, что он не отработал… Да он больше нас троих отработал, если смотреть на состояние, в котором он приехал на финиш.

Вопрос в другом. Оказывается, ребята только-только переболели, пару дней без температуры. Да они бы сказали просто, что не побегут. Нет ведь смысла бежать, когда организм не готов. Так не нужно делать. Это только во вред организму пойдёт. Конечно, им нужно было об этом сказать. Одно дело, когда переболел неделю или больше назад, а тут практически накануне ещё были не в состоянии, а бежали в полуболезненном состоянии.

Ну и Дима Горошников, мне кажется, ещё и зря бросился сразу догонять. Куда, зачем? Понятно, что он за команду бился, но, если бы он не рвался никуда, а в своём темпе прошёл эти 7,5 км, результат точно был бы лучше. Как минимум на минуту. Тот же Саша Терентьев переболел больше месяца назад, а очухаться до сих пор не может. Последствия после таких гонок могут быть не очень хорошими.

— Ребята тебя подводить не хотели. Шемякин вообще сказал, что, если сердце бьётся, надо выходить и бежать за команду.

— Думаю, я их тоже не подвёл и достаточно неплохо отработал. Свой этап по времени выиграл и немного повыше подтянул команду. Понятно, что хотелось лучше, ведь с Шемякиным и Горошниковым мы третьими на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре забегали. На этот раз немного не получилось.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Мне писали и извинялись за слова Степановой»

— Елена Вяльбе сказала, что очень хочет твоей победы во всех личных гонках этого сезона, чтобы у других была супермотивация. Но ведь это и для тебя супермотивация.

— Для кого-то да, это будет супермотивация. Для меня… Интересно, но слишком много факторов должно сложиться. Я не загадываю. Как пойдёт. Хоть и немного гонок осталось, но они ещё есть. Ведь всё должно срабатывать на каждой гонке. Это реально сложно – держать форму на протяжении всего сезона и не просто быть в тройке, а постоянно выигрывать. Причём не просто выигрывать, а выигрывать каждую гонку. Не выбирать гонки, которые тебе удобно, а бежать вообще всё. К каждой гонке свой подход. А соперники ведь не все гонки бегают, а отдыхают. Если бы все бежали всё, не пропуская, мне было бы намного проще. Но есть те, кто готовится к одной конкретной гонке, а потом свежими выходят. В этом тоже сложность. Небольшая.

— Ещё одна фраза Вяльбе: «За Большуновым гонится стая, в которой каждый хочет его укусить». Ты чувствуешь эту погоню?

— Меня это не напрягает, мне так интереснее. Есть гонка, есть своё состояние, от этого и работаю. А соперники плюс-минус одни и те же. Понятно, что кто-то лучше бежит одно, кто-то – другое, но я это не отслеживаю.

— Были в этом сезоне гонки, когда ты чувствовал, что уже на тоненького, или всегда был контроль?

— Контроль был, да, но были и достаточно сложные гонки. Я уже перед гонкой понимаю, что именно эта гонка сложно зайдёт, и это нормально. Не без этого. Невозможно весь сезон «привозить» всем по минуте.

— Вероника Степанова во время комментария мужской гонки на этапе Кубка России в Казани шутливо упрекнула тебя в том, что ты побеждаешь скучно.

— После комментариев Вероники мне многие писали и извинялись за её слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведёт себя невежливо? Извинений за её работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно – да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает.

— Ты говорил на Спартакиаде, что эмоции от побед на внутренних стартах и на крупных международных турнирах совершенно разные. Но ты выходишь и выигрываешь. Как такое возможно? Есть же у нас примеры чемпионов, потерявших мотивацию.

— Человеческие возможности безграничны. Всё возможно. Можно достигать практически всего. Я просто не могу позволить себе бежать спустя рукава, иначе зачем это всё нужно вообще? Я не могу просто так находиться в сборной и занимать чьё-то место. Я не могу находиться в команде и за весь сезон ни одного старта не провести. Казалось бы, даже когда я получил в межсезонье тяжёлую травму и думал, что как минимум сезон, а то и карьера – до свидания, всё равно я работал для того, чтобы выходить на старт.

— Никто и слова бы не сказал, если бы ты пропустил какие-то гонки.

— Вы так думаете? Как раз наоборот, многие бы сказали – а почему он не выходит на старты? Ведь многие до сих пор считают, что никакой травмы не было, а всё это сказки. И таких действительно много. Что ж, пусть думают.

— Кого-то из соперников можешь выделить по сезону?

— Да, и его мне хочется обыграть больше всего. Мне только за ним и приходится следить. И я постоянно вижу его в зеркале. И когда получается его обыгрывать, тогда и приходят победы в гонках.