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Стал известен состав сборной Финляндии на домашнем этапе Кубка мира в Лахти

Стал известен состав сборной Финляндии на домашнем этапе Кубка мира в Лахти
Ийво Нисканен.
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Объявлен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на домашний этап Кубка мира — 2023/2024, который пройдёт в Лахти с 1 по 3 марта.

Женщины: Криста Пярмякоски, Керту Нисканен, Анни Алакоски, Анна Килонен, Катрин Лилинпера, Йоханна Матта, Ясми Йоэнсуу, Жасмин Керлед, Вирна Прайде, Вилма Ниссинен, Тийя Олкконен, Холли Нимела.

Мужчины: Ийво Нисканен, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Маркус Вуорела, Лаури Вуоринен, Арси Руусканен, Вилле Ахонен, Юусо Хаарала, Миро Карппанен, Лаури Леписте, Лаури Маннила, Вильям Маттила, Вернери Пойконен, Эрво Хиронен, Илка Херола, Арту Мякиахо, Вилле Карумаа, Перту Реппонен, Джесси Пакконен, Леэви Мутру, Херман Хаппонен, Валттери Холопайнен.

На Кубке мира в Лахти 1 марта пройдут соревнования в командном спринте классическим стилем, 2-го числа у мужчин и женщин состоятся индивидуальные гонки на 20 км классикой, и завершится этап 3 марта спринтерскими гонками свободным стилем.

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