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Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Лахти

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Лахти
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Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 1 по 3 марта.

Женщины: Маргрете Бергане, Лотта Уднес Венг, Кристине Ставос Шистад, Кристин Эустгулен Фоснес, Анне Кьерсти Кальво, Астрид Эйре Слинн, Хейди Венг, Матильда Мирвольд, Мария Харц Меллинг, Джули Мире.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Ансгар Эвенсен, Пол Голберг, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Клебо, Эвен Нортуг, Симен Хегстад Крюгер, Хенрик Доннестад, Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль.

Напомним, Амундсен является лидером общего зачёта Кубка мира среди мужчин. Текущее второе место занимает Клебо, на третьем месте идёт Вальнес.

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