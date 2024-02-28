Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Карлссон: экспресс-простуда помешала провести нормальную подготовку к этапу КМ в Лахти

Карлссон: экспресс-простуда помешала провести нормальную подготовку к этапу КМ в Лахти
Комментарии

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём состоянии в преддверии старта этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

«Страшный джетлаг и экспресс-простуда после прилёта из США помешали провести нормальную подготовку к этапу в Лахти. Очень надеюсь, что буду чувствовать себя лучше к концу недели», — написала Карлссон на странице в соцсетях.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Лахти пройдёт с 1 по 3 марта. Фрида Карлссон занимает третье место в общем зачёте Кубка мира среди женщин. Шведская лыжница набрала 1831 очко. Лидером женского общего зачёта является американская спортсменка Джессика Диггинс, набравшая 2290 очков. На втором месте располагается шведка Линн Сван (2033).

Материалы по теме
Карлссон прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе КМ в Канморе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android