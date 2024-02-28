Карлссон: экспресс-простуда помешала провести нормальную подготовку к этапу КМ в Лахти

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём состоянии в преддверии старта этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

«Страшный джетлаг и экспресс-простуда после прилёта из США помешали провести нормальную подготовку к этапу в Лахти. Очень надеюсь, что буду чувствовать себя лучше к концу недели», — написала Карлссон на странице в соцсетях.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Лахти пройдёт с 1 по 3 марта. Фрида Карлссон занимает третье место в общем зачёте Кубка мира среди женщин. Шведская лыжница набрала 1831 очко. Лидером женского общего зачёта является американская спортсменка Джессика Диггинс, набравшая 2290 очков. На втором месте располагается шведка Линн Сван (2033).