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Финская лыжница Криста Пярмякоски выиграла разделку на этапе Кубка мира в Лахти, в топ-6 гонки ни одной норвежки

Лыжница Пярмякоски выиграла разделку на этапе КМ в Лахти, в топ-6 ни одной норвежки
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Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски стала победительницей гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 12-го этапа Кубка мира — 2023/2024 в Лахти (Финляндия). Она прошла дистанцию за 52 минуты и 8 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
02 марта 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Криста Пярмякоски
Финляндия
52:08.0
2
Виктория Карль
Германия
+1.9
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+9.9

Второй финишировала немка Виктория Карль с отставанием в 1,9 секунды. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Финляндии, Кертту Нисканен (+9,9). Лучшей из норвежских лыжниц стала Хейди Венг, занявшая восьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Женщины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль

1. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 52.08,0.
2. Виктория Карль (Германия) — отставание 1,9 секунды.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,9.

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