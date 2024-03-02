Лыжница Пярмякоски выиграла разделку на этапе КМ в Лахти, в топ-6 ни одной норвежки

Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски стала победительницей гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 12-го этапа Кубка мира — 2023/2024 в Лахти (Финляндия). Она прошла дистанцию за 52 минуты и 8 секунд.

Второй финишировала немка Виктория Карль с отставанием в 1,9 секунды. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Финляндии, Кертту Нисканен (+9,9). Лучшей из норвежских лыжниц стала Хейди Венг, занявшая восьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти

Женщины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль

1. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 52.08,0.

2. Виктория Карль (Германия) — отставание 1,9 секунды.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,9.