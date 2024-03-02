Александр Большунов стал победителем Дёминского марафона — 2024 в свободном стиле

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Дёминского лыжного марафона – 2024 на 50 км в свободном стиле. Соревнования прошли сегодня, 2 марта, в центре лыжного спорта «Дёмино». Вторым к финишу пришёл олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов. Тройку призёров замкнул Александра Гребенько из профессиональной марафонской команды «Русская Зима».

Лыжные гонки. Дёминский марафон (Ярославская область), 50 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов – 1:49.28, 2.

2. Денис Спицов – отставание 23,3 секунды.

3. Александр Гребенько +23,4.

4. Алексей Червоткин +24,5.

5. Артём Мальцев +24,6.

6. Андрей Краснов +53,0.

У женщин аналогичную гонку выиграла Светлана Заборская, на финише опередившая соперниц из «Русской Зимы» Ольгу Царёву и Ольгу Вокуеву.