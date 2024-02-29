Большунов и семь норвежцев? Как выступал бы лучший российский лыжник на Кубке мира

На днях комментатор Всеволод Соловьёв предположил, что в случае возвращения сборной России на Кубок мира по лыжам расклад сил в мужских гонках почти не поменяется: в топе будут Большунов и семь норвежцев.

С комментатором можно поспорить, но и правда в его словах есть.

Что сказал Всеволод Соловьёв про шансы Большунова: Соловьёв: если бы Россия выступала на Кубке мира, в топ-8 были бы 7 норвежцев и Большунов

Одну из объективных причин назвал сам Всеволод в интервью Sports.ru: «Саша на европейском быстром снегу всё подряд бы не выигрывал».

Действительно, снег в Европе сильно отличается от того, по которому бегают в России. Там лучше себя показывают другие структуры, работают другие средства подготовки лыж. А наши спортсмены не бегают по такому снегу уже два года. Наши сервисёры не работают с этим снегом такое же количество времени, а в международных гонках тем временем введён полный запрет на фтор. У компаний-производителей смазок и парафинов есть возможность для работы со снегом такого типа, у наших компаний – нет.

Причина вторая – придётся привыкать не только к снегу и движениям на таком снегу, но и к скоростям, на которых бегают лыжники на Кубке мира.

На Спартакиаде один из спортсменов высказал своё мнение по поводу возможных результатов непобедимого Большунова на международных стартах в случае допуска: «Думаю, первые старты были бы очень сложными из-за адаптации. Снег другой, движения на этом снегу другие, скорости другие. Мне кажется, Сан Саныч бы не смог победить в первых гонках».

О том же самом постоянно говорит и Юрий Викторович Бородавко. На вопрос о том, упал ли уровень Кубка мира из-за отсутствия российских лыжников, он отвечает отрицательно, при этом выражает опасение, что наши лидеры отвыкнут от тех скоростей, которые необходимы для конкуренции на высочайшем уровне: «Не надо думать, что без нас там бегут медленнее».

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Но нельзя не учитывать и предположение, что Большунов бежит, выкладываясь ровно настолько, насколько нужно для победы в каждой гонке. «Да он просто играл с нами!» – сказал после гонки Легкова 23 февраля Сергей Ардашев. А соперники на Кубке России и Спартакиаде, а также те, кто тренируется с ним на одних трассах, отмечают: у Александра просто невероятный запас. «Он в любой момент может добавить, а ты ничего не сможешь сделать», – говорят спортсмены.

С Большуновым, кажется, всё понятно. Когда он вернётся на Кубок мира, будет в самом топе. Возможно, не с первой гонки, но будет точно. Однако будут ли рядом семеро норвежцев? А вот это, кажется, слишком смелое утверждение. В этом сезоне гонки на высочайшем уровне выигрывали представители сборной Франции, США, на пьедестале были представители и других стран. И это без наших. Со сборной России точно будет ещё интереснее.

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