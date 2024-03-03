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Пярмякоски — о победе в разделке на этапе КМ в Лахти: у меня был такой тяжёлый сезон

Пярмякоски — о победе в разделке на этапе КМ в Лахти: у меня был такой тяжёлый сезон
Криста Пярмякоски
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Многократный призёр Олимпийских игр, финская лыжница Криста Пярмякоски поделилась впечатлениями после первой за последние шесть лет победы на Кубке мира.

«У меня был такой тяжёлый сезон, так много трудных дней. Я так счастлива, что снова на подиуме.

Конечно, я слышала от своих тренеров, может быть, на последних трёх километрах, что борюсь за первое место. Так что потом я снова обрела своё боевое лицо. Я могла сосредоточиться на своей собственной гонке, потому что у меня были такие потрясающие лыжи. Скоростные участки трассы сегодня пошли мне на пользу», — рассказала Пярмякоски в интервью FIS.

Криста Пярмякоски занимает 26-е место в генеральной классификации, имея в активе 653 очка. Лидером общего зачёта является американка Джессика Диггинс (2330 очков).

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
02 марта 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Криста Пярмякоски
Финляндия
52:08.0
2
Виктория Карль
Германия
+1.9
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+9.9
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