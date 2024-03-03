Пярмякоски — о победе в разделке на этапе КМ в Лахти: у меня был такой тяжёлый сезон

Многократный призёр Олимпийских игр, финская лыжница Криста Пярмякоски поделилась впечатлениями после первой за последние шесть лет победы на Кубке мира.

«У меня был такой тяжёлый сезон, так много трудных дней. Я так счастлива, что снова на подиуме.

Конечно, я слышала от своих тренеров, может быть, на последних трёх километрах, что борюсь за первое место. Так что потом я снова обрела своё боевое лицо. Я могла сосредоточиться на своей собственной гонке, потому что у меня были такие потрясающие лыжи. Скоростные участки трассы сегодня пошли мне на пользу», — рассказала Пярмякоски в интервью FIS.

Криста Пярмякоски занимает 26-е место в генеральной классификации, имея в активе 653 очка. Лидером общего зачёта является американка Джессика Диггинс (2330 очков).