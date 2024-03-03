Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс лидирует, Сван — вторая

Сегодня, 3 марта, в Лахти (Финляндия) завершился 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у женщин: лидерство в нём сохранила американка Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, второй идёт шведка Линн Сван.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 общего зачёта Кубка мира после 12-го этапа.

1. Джессика Диггинс (США) — 2352 очка.

2. Линн Сван (Швеция) — 2190.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 1906.

4. Виктория Карль (Германия) — 1769.

5. Рози Бреннан (США) — 1700.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1676.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1664.

8. Эмма Рибом (Швеция) — 1495.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 1432.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 1144.

Последний этап Кубка мира завершится 17 марта. До этого дня пройдёт ещё три этапа соревнований.