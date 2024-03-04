Сундлинг — о возвращении Йохауг: Терезе способна выступать очень хорошо. Я скучаю по ней

Шведская лыжница Йонна Сундлинг отреагировала на новость о возвращении норвежской спортсменки Терезе Йохауг в спорт.

«Не похоже, что она долго отсутствовала. Думаю, у Терезе ещё достаточно сил и мотивации. Она способна выступать очень хорошо. Конечно, я хочу, чтобы она вернулась. Я скучаю по ней», — приводит слова Сундлинг NRK.

Напомним, 35‑летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира. Спортсменка объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. Ранее Йохауг объявила о возобновлении профессиональной карьеры. 3 марта норвежская лыжница выиграла первую гонку после возобновления карьеры. Она одержала победу в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf 2024 в Швейцарии.