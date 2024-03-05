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Шур Рёте заявлен на марафон на этапе Кубка мира в Осло

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Шур Рёте попал в заявку сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия), который пройдёт 9-10 марта, сообщается на официальном сайте Норвежской лыжной ассоциации.

В рамках этапа в Осло пройдут женский и мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. Рёте пропустил большую часть сезона из-за проблем со здоровьем.

Состав сборной Норвегии

Женщины: Лотта Уднес Венг, Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Сигрид Лесет Фойен, Йоханне Хауге Харвикен, Хедда Эстберг Амундсен, Силье Теодорсен, Нора Саннес, Марте Сконес, Маргрете Бергане, Эмма Киркеберг Мёрк.

Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Шур Рёте, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Пол Голберг, Эрик Вальнес, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Маттис Стенсхаген, Дидрик Тёнсет, Андреас Фьорден Ри, Мартин Киркеберг Мёрк, Эдвард Сандвик.