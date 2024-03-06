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Калле Хальфварссон: очень сильно болит спина, ходил как старик по гостинице

Калле Хальфварссон: очень сильно болит спина, ходил как старик по гостинице
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Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал о проблемах со спиной и высказался о выступлении на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). В командном спринте Хальфварссон занял восьмое место вместе с товарищем по сборной Швеции Юханом Хегстрёмом. Позже швед пропустил гонку на 20 км классическим стилем и стал 17-м в спринте свободным стилем.

«У меня очень сильно болит спина. Накануне все надо мной смеялись, потому что я ходил как старик по гостинице. Моя спина не в лучшем состоянии. Прошлые выходные были трудными, я не очень доволен. До гонок я чувствовал себя лучше, но вновь дала о себе знать проблема со спиной. Нужно поговорить с тренером. Не знаю, что я могу сделать перед этапом в Осло. Дома я тренируюсь очень усердно. Возможно, я слишком требователен к себе и мне нужно что-то поменять», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

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