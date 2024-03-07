Вяльбе предполагает, что иностранные спортсмены хотят соревноваться с российскими

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены могут хотеть соревноваться с русскими, но в этой ситуации не могут ничего решать.

«Дело в том, что спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Я не думаю, что спортсмены из нескольких стран объединятся и сделают революцию для того, чтобы русские тоже выступали. Спортсмен всегда хочет выступать с самым сильным, тогда есть больший интерес, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордости. Но что делать? Нам просто всем надо быть сильными, пережить это с достоинством», — приводит слова Вядьбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международная федерация лыжного спорта запретила участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и Беларуси. Так она отреагировала на события на Украине.

Ранее Вяльбе говорила, что европейские спортсмены, несмотря на попытки, не смогут создать отдельную лыжную лигу и устанавливать в ней свои правила, деля эфирное время с лигами под эгидой FIS.