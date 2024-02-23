Вяльбе уверена, что Норвегия и ещё семь стран не выйдут из состава FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сомневается в том, что Норвегия и ещё семь европейских стран выйдут из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Эти страны давно сколотили какую-то оппозицию против руководства FIS. Возможно, вопрос медиаправ действительно одна из причин, там наверняка плохие рейтинги и спонсоры не сильно рады тому, что никто не смотрит трансляции лыжных гонок по телевидению и через интернет. Можем ли позвать к себе все эти страны в случае их выхода из FIS? Вы действительно верите, что они откуда-то выйдут? Никто так не сделает, это всё ради того, чтобы федерация пошла на поводу у этих стран. Обычная болтовня, как они всегда привыкли делать», — приводит слова Вяльбе RT.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу. Сообщалось, что это связано с несогласием этих стран с политикой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в вопросах управления соревнованиями. Представители вышеуказанных стран накануне провели встречу с руководством FIS, чтобы сообщить о своей инициативе.