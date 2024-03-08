Калле Хальфварссон пропустит масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон не примет участия в масс-старте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

«Калле подхватил лёгкую респираторную инфекцию после этапа Кубка мира в Лахти и решил, что не будет выступать в Осло. Он готовится к Драммену и Фалуну», — приводит слова тренера мужской сборной Швеции Андерса Хёгберга Expressen.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Осло пройдёт с 9 по 10 марта. В рамках этапа пройдут женский и мужской масс-старты на 50 км классическим стилем. На этапе Кубка мира в Лахти Хальфварссон в командном спринте занял восьмое место вместе с товарищем по сборной Швеции Юханом Хегстрёмом. Позже швед пропустил гонку на 20 км классическим стилем и стал 17-м в спринте свободным стилем.