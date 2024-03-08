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Губерниев — о завале лыжниц на Спартакиаде: что скажут чёртовы организаторы соревнований?

Губерниев — о завале лыжниц на Спартакиаде: что скажут чёртовы организаторы соревнований?
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Напомним, в масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

«Какие дураки (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») выпустили юных лыжниц в такую погоду в Сочи? Просто сволочи! И ещё важный вопрос — хорошо ли знакома трасса спортсменам? Что с акклиматизацией? Самочувствием? Было ли время на адаптацию? Что скажут чёртовы организаторы соревнований?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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