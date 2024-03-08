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На Спартакиаде в Сочи произошёл завал лыжниц, есть пострадавшие

В масс-старте на 10 километров классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

В результате происшествия девять девушек увезли на скрой помощи, 15 лыжниц сошли с дистанции. Пострадавшие спортсменки получили различные травмы. Гонка была остановлена. Сообщается, что причиной завала стало прохождение трассы ретраком непосредственно перед началом гонки, вследствие чего поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.

15-километровый масс-старт классическим стилем среди юношей на Спартакиаде учащихся в Сочи перенесен на завтра, 9 марта.

Ранее Екатерина Евтягина выиграла спринт классическим стилем на VIII Всероссийской зимней Универсиаде в Красноярске.