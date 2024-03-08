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Вяльбе сообщила, что две лыжницы получили серьёзные травмы в завале на Спартакиаде

Вяльбе сообщила, что две лыжницы получили серьёзные травмы в завале на Спартакиаде
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о повреждениях спортсменок, попавших в завал во время масс-старта на 10 километров классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что девять спортсменок были доставлены в больницу, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена. Масс-старт среди юношей на 15 км классическим стилем был также запланирован на сегодня, 8 марта, однако позже был перенесён на завтра, 9 марта. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов соревнований.

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