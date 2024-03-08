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Вяльбе — о завале девушек на Спартакиаде: ничего страшного, господи

Вяльбе — о завале девушек на Спартакиаде: ничего страшного, господи
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Всё дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) издание «Спорт-экспресс».

В масс-старте на 10 километров классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. В результате происшествия девять девушек увезли на скрой помощи, 15 лыжниц сошли с дистанции. Пострадавшие спортсменки получили открытые переломы рук и ног.

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