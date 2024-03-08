Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде учащихся

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент, произошедший во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Напомним, в масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

«Чудовищная история. Туман спустился якобы незаметно, и организаторы не успели ничего предпринять. Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной в противоход. Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, – работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — заявил Губерниев в своём аккаунте в телеграм-канале.

Сегодня, 8 марта, на Спартакиаде учащихся в Сочи в гонке на 10 километров классическим стилем среди девушек произошёл завал участниц. В результате происшествия девять девушек увезли на скрой помощи, 15 лыжниц сошли с дистанции. Пострадавшие спортсменки получили открытые переломы рук и ног.