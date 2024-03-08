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Участница Спартакиады в Сочи: девочки чуть ли не умирают, слова Вяльбе унизительны для нас

Участница Спартакиады в Сочи: девочки чуть ли не умирают, слова Вяльбе унизительны для нас
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Одна из участниц масс-старта на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая раскритиковала уровень спортсменок, участвовавших в гонке.

«Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице – тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Жива — и слава богу. Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, это унизительно для нас. Я ещё раз скажу – трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» — сказала одна из участниц гонки в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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