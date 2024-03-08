«Чем думали организаторы?!» Участница Спартакиады в Сочи — о завале лыжниц

Участница лыжного масс-старта на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи высказалась о качестве трассы, на которой произошёл массовый завал спортсменок.

«Впечатление от сегодняшней гонки ужасное! На разминке было уже понятно, что трасса не готова: лыжня разбита, на поворотах снег – каша. Прямо перед стартом прошёлся ратрак, и лыжня стала мягкой, что не улучшило ситуацию. Плюс ещё густой туман, из-за которого ничего не было видно. Дали старт, мы все пошли, но уже на подъёме лыжни не было, девочки начали друг друга цеплять. Спортсменки, которые стартовали вначале, в основном прошли спуск без падений, а после этого понеслось – все начали падать!

Самое главное, чем думали организаторы, перед тем как ставить масс-старт в таких условиях?! Трасса узкая, на поворотах очень опасно маневрировать. И ведь то, что потом все посмотрели на видео, это лишь малая часть, самый замес был наверху. На втором круге видимость ухудшилась до нуля, и многие судьи даже просили снимать лыжи на спуске. Тренеров не пустили на трассу даже после многочисленных переломов инвентаря и самих спортсменов. Наставники стояли за забором и ничего не могли сделать. Всем девушкам, получившим повреждения, желаю скорейшего выздоровления», — сказала одна из участниц гонки в интервью корреспонденту «Чемпионата».