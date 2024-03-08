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В Минспорта РФ отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи

В Минспорта РФ отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи
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Министерство спорта России проанализирует ситуацию с завалом лыжниц в масс-старте на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы.

Минспорт России совместно с ФЦПСР, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Все девушки доставлены в больницу, гонка мальчиков отменена. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», — сообщили в пресс-службе Минспорта РФ корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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