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Прокуратура начала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся

Прокуратура начала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся
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Прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц, участвовавших в масс-старте на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся и попавших в завал во время гонки.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе проверок будет дана оценка действий организаторов мероприятий и уполномоченных лиц», — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края в телеграм-канале.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 8 марта. Несколько лыжниц получили травмы в результате завала на первом круге масс-старта. Гонка была остановлена. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что в больницу с серьёзными травмами были доставлены две спортсменки.

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