Юные лыжницы попали в жестокий завал на Спартакиаде в Сочи. Видео не для слабонервных

Ужасными падениями и тяжёлыми травмами закончился классический масс-старт на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи. Как такое произошло? Причины назовут компетентные органы, но факт в том, что несовершеннолетние дети вышли на старт в сложнейших погодных условиях и получили травмы.

Спартакиада учащихся на «Лауре» стартовала накануне, 7 марта, коньковыми разделками. По ходу гонок стоял туман, но обстановка для проведения соревнований была приемлемой. Для разделки. Во время которой, к счастью, никто не пострадал. Но 8 марта классический масс-старт девушек на 10 км превратился в настоящий кошмар.

В условиях сильно ухудшившейся видимости жюри и судьи всё-таки приняли решение выпустить спортсменок на мягкую и скользкую трассу. На первом спуске, где скорость превышает 50 км/ч, случился массовый завал. Кто-то из спортсменок упал первым, а далее началось. Участницы рассказывали, что просто не видели, что происходит впереди, и в итоге врезались в уже упавших. А те, кто видел, просто не успевал отреагировать.

По предварительной информации, «ничего страшного», «туман накрыл трассу внезапно», «уровень спортсменок не самый высокий». Посмотрите это видео и скажите, нормальные условия для проведения лыжных гонок на трассе высочайшей сложности?

14 спортсменок не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы. И уровень лыжниц, несмотря на название соревнований, вполне серьёзный, среди них бежали кандидатки в юниорскую сборную России. Все участники прошли многоступенчатый отбор – это лучшие спортсменки в своём возрасте. Но перестроиться на скорости около 60 км/ч, выпрыгнув из лыжни, да ещё когда происходит внезапное падение – на такое способны единицы из мировой элиты.

Конечно, возникают вопросы. Вот некоторые.

Какие погодные условия были в начале гонки? Туман же уже опускался. Кто принимал решение о старте гонки? Тренеры утверждают, что вопросы о тумане и качестве трассы поднимались накануне.

Если туман всё-таки опустился внезапно, почему гонку не остановили?

Почему не остановили гонку, когда уже случилось падение?

Зачем вообще проводить соревнования для детей в Сочи, где сложная высота и сложная трасса?

Когда Минспорта объявило о проведении Спартакиады учащихся в Сочи, на чём оно было основано?

Что сказали в Минспорта по ЧП в Сочи: В Минспорта РФ отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Слава богу, что у парней гонку отменили, а завтра они побегут не масс-старт, а разделку.

А теперь просто почитайте комментарии спортсменок, которые оказались в завале и получили повреждения. Имена спортсменок я не указываю, памятуя о декабрьской истории в Тюмени, когда питерскую лыжницу Екатерину Кипяткову сделали виновной в её обмороке, равно как и других, кто осмелился раскритиковать гонки в дикий мороз.

«Впечатление от сегодняшней гонки ужасное! На разминке было уже понятно, что трасса не готова: лыжня разбита, на поворотах снег – каша. Прямо перед стартом прошёлся ратрак, и лыжня стала мягкой, что не улучшило ситуацию. Плюс ещё густой туман, из-за которого ничего не было видно. Дали старт, мы все пошли, но уже на подъёме лыжни не было, девочки начали друг друга цеплять. Спортсменки, которые стартовали в начале, в основном прошли спуск без падений, а после этого понеслось – все начали падать! Самое главное, чем думали организаторы, перед тем как ставить масс-старт в таких условиях?! Трасса узкая, на поворотах очень опасно маневрировать. И ведь то, что потом все посмотрели на видео, это лишь малая часть, самый замес был наверху.

На втором круге видимость ухудшилась до нуля, и многие судьи даже просили снимать лыжи на спуске. Тренеров не пустили на трассу даже после многочисленных переломов инвентаря и самих спортсменов. Наставники стояли за забором и ничего не могли сделать. Всем девушкам, получившим повреждения, желаю скорейшего выздоровления».

«Мы стартовали не в лучшую погоду – на трассе каша, снег шёл с утра, видимость – очень плохая. На трассе есть длинный-длинный спуск, где развивается высокая скорость. Я оказалась в конце пелотона и уже в начале спуска поняла – что-то случилось, потом увидела – замес. Пришлось падать, потому что проезжать по лежащим – это не вариант. Я упала на руку, но инвентарь сохранила, а потому встала и продолжила гонку.

Резкое мнение Дмитрия Губерниева о ЧП на лыжной Спартакиаде в Сочи: Губерниев: мудаки, выпустившие лыжниц на Спартакиаде в Сочи, должны ответить перед законом

На втором круге на том же самом спуске я тоже упала, потому что устоять было просто невозможно на так называемой трассе, которая была просто перепахана. Я плужила, но это не помогло, потому что скорость очень высокая. На этот раз сильно ударилась головой, сломала очки. На адреналине как-то смогла финишировать, но вообще не понимала, что происходит, голова кружилась. Сойти с дистанции было просто обидно.

После финиша видела девочек в крови, трасса на этом спуске тоже была в крови. В больнице мне всего лишь сделали рентген головы, после которого сказали, что три дня просто ничего не делать, валяться в постели и телек смотреть – никаких тренировок и тем более гонок. Две оставшиеся гонки в пролёте – спринт и эстафета. Но у меня и рука повреждена, и нос разбит, а на это даже никто не смотрел и не прикоснулся, чтобы понять, что не так. Разве так можно? Мне сказали – ну завтра приедешь, посмотрим. Организация в плане медицины в Сочи плохая.

Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице – тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, это унизительно для нас. Я ещё раз скажу – трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?»

«Трасса была очень мягкой, настоящая каша. на улице около нуля градусов. Снег всё утро хлопьями валил, и сильнейший туман. Видео вообще не отражает того, что было на самом деле. Впереди ничего не видно. В этих условиях управлять лыжами крайне сложно. Насколько я знаю, пострадали точно не две спортсменки – около девяти человек увезли на скорой. Как такое вообще могло произойти?»