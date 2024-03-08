Губерниев: по факту завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи будет возбуждено уголовное дело

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что, согласно его информации, по факту завала лыжниц во время масс-старта на 10 км на Спартакиаде учащихся в Сочи будет возбуждено уголовное дело.

«По моей инфе: по факту происшествия на «Лауре» будет возбуждено уголовное дело. Преступная халатность…» — написал журналист в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 8 марта, несколько лыжниц попали в завал на старте масс-старта. 14 спортсменок сошли с дистанции, многие получили травмы, в том числе и серьёзные: несколько лыжниц были увезены в больницу на скорой помощи. Происшествием уже занялась прокуратура Адлерского района города Сочи, которая начала проверку по факту травмирования спортсменок.