Технический делегат ФЛГР: погодные условия в Сочи не противоречили правилам лыжных гонок

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов заявил, что погодные условия в Сочи во время женского масс-старта на Спартакиаде учащихся не противоречили правилам проведения соревнований. Напомним, в этой гонке лыжницы массово угодили в завал, 14 из них не смогли продолжить выступление, а две спортсменки получили серьёзные повреждения.

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам. С 7 до 9 часов утра прошёл сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шёл, но объект находился в зоне густой переменной облачности.

В основном характер травм — это ушибы, точное количество пострадавших и повреждения будут известны к концу дня. Две спортсменки пострадали сильно: у одной перелом предплечья, у второй травма головы. Все спортсмены вернусь в гостиницу, спортсменку с травмой головы оставили в больнице для наблюдения», — приводит слова Беломестнова ТАСС.