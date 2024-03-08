Бородавко — о завале лыжниц: может быть, они с такой сложной трассой ещё не встречались

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи, отметив, что погодные условия были приемлемыми для проведения гонки и что помешать спортсменкам мог уровень их подготовки.

Сегодня, 8 марта, спортсменки массово упали на первом круге масс-старта на 10 км. 14 лыжниц не смогли продолжить выступление, двое из них были доставлены в больницу на скорой.

«Соревнования проводятся в любую погоду. Жюри принимает решение, значит, это было мотивировано. Я, к сожалению, там не находился. У нас нет оснований не доверять жюри. У нас все судьи очень квалифицированные. Может, кому-то не хватило мастерства: погодные условия и сложная трасса внесли определенные коррективы.

Есть жюри, техделегация соревнований, которые смотрят всю снежную и погодную обстановку, как подготовлена трасса. Они уже решают, проводить гонку или нет.

На Кубке мира тоже бывали завалы. Может быть, не такого уровня всё-таки. На Кубке мира высококвалифицированные спортсмены, здесь – юноши и девушки, которые в первый раз приехали в горы. Может быть, с такой сложной трассой ещё не встречались», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также заявила, что лыжницы из-за низкого уровня подготовки не были готовы к выступлению на трассе в Сочи.