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«А что случилось?» Губерниев отреагировал на замену масс-старта в Сочи на разделку

«А что случилось?» Губерниев отреагировал на замену масс-старта в Сочи на разделку
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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на замену мужского масс-старта на Спартакиаде учащихся в Сочи на разделку после того, как в женском масс-старте произошёл массовый завал спортсменок, в результате которого 14 лыжниц сошли с дистанции, а две из них были доставлены скорой помощью в больницу с травмами головы и предплечья.

«А что случилось? А? Организаторы (хреновы)? Почему масс-старт отменили? Ась?» — написал Губерниев в своём официальном телеграм-канале.

Ранее журналист сообщал, что, согласно его источникам, по факту получения травм спортсменками будет возбуждено уголовное дело. Прокуратура Адлерского района города Сочи также начала проверку этого инцидента.

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