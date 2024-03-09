Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс — первая, Сван отстаёт на 159 очков

Сегодня, 9 марта, в норвежском Осло состоялся 50-километровый масс-старт среди женщин в рамках 13-го этапа Кубка мира. Победу в первом в истории Кубка мира женском марафоне классическим стилем одержала Фрида Карлссон из Швеции.

По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у женщин: лидерство в нём сохранила олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира американка Джессика Диггинс, второй идёт шведка Линн Сван, тройку сильнейших замыкает Фрида Карлссон.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 общего зачёта Кубка мира.

1. Джессика Диггинс (США) — 2437 очка.

2. Линн Сван (Швеция) — 2278.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2078.

4. Виктория Карль (Германия) — 1981.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1790.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1781.

7. Рози Бреннан (США) — 1756.

8. Эмма Рибом (Швеция) — 1495.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 1484.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 1290.