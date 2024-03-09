Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс — первая, Сван отстаёт на 159 очков

Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс — первая, Сван отстаёт на 159 очков
Джессика Диггинс.
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в норвежском Осло состоялся 50-километровый масс-старт среди женщин в рамках 13-го этапа Кубка мира. Победу в первом в истории Кубка мира женском марафоне классическим стилем одержала Фрида Карлссон из Швеции.

По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у женщин: лидерство в нём сохранила олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира американка Джессика Диггинс, второй идёт шведка Линн Сван, тройку сильнейших замыкает Фрида Карлссон.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 общего зачёта Кубка мира.

1. Джессика Диггинс (США) — 2437 очка.
2. Линн Сван (Швеция) — 2278.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2078.
4. Виктория Карль (Германия) — 1981.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1790.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1781.
7. Рози Бреннан (США) — 1756.
8. Эмма Рибом (Швеция) — 1495.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 1484.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 1290.

Материалы по теме
Карлссон стала первой в истории Кубка мира победительница марафона на 50 км классикой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android