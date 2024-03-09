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Карлссон стала первой в истории Кубка мира победительница марафона на 50 км классикой

Шведская спортсменка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Фрида Карлссон стала победительницей первого в истории Кубка мира марафона на 50 км классическим стилем.

Лыжница выиграла гонку, которая проходила в рамках 13-го этапа Кубка мира — 2023/2024 в норвежском Осло. Карлссон прошла дистанцию за 2:20.20,3 секунды. Второе место заняла её соотечественница Эбба Андерссон, проиграв победителю 1.19,3 секунды. А тройку призёров замкнула немецкая спортсменка Катарина Хенниг. Её отставание составило 1.25,2 секунды.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1.19,3 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.25,4.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.33,2.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.35,5.

Завтра в рамках 13-го этапа Кубка мира в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км. Начало гонки запланировано на 12:30 по московскому времени.