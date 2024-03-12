«Это невозможно понять». Карлссон — о поддержке Путина со стороны Степановой

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира в эстафетах шведка Фрида Карлссон высказалась о поддержке президента России Владимира Путина со стороны олимпийской чемпионки 2020 года в эстафете российской лыжницы Вероники Степановой.

«Это невозможно понять. Я не знаю, как она росла и какие ценности ей привили в семье, но я ничего из этого не поддерживаю», — приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Степанова является лидером общего зачёта Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам среди женщин. Спортсменка набрала 688 очков. В первую тройку общего зачёта соревнований также входят лыжницы Елизавета Пантрина (640) и Анастасия Кулешова (602).