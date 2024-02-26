Коростелёв — о споре между Большуновым и Степановой: чёрный хайп — это тоже хайп

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв поделился мнением о споре между Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

Степанова ранее назвала скучными победы Большунова в нынешнем сезоне. Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину ответил, что «не хочет тратить эмоции на человека, который ему не интересен». Степанова же написала, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм».

«Чёрный хайп — это тоже хайп. Вероника, как она сама говорит, пытается раззадорить медиаполе. Медиаболото, как она высказывается.

Попытаюсь ли я кого-то раззадорить? Большунова обыграть сначала надо. А потом уже закидывать (смеётся)», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».