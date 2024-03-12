Бурман — о поддержке Путина со стороны Степановой: либо у неё низкий IQ, либо заставляют

Шведский лыжник Йенс Бурман поделился мнением о поддержке президента России Владимира Путина со стороны олимпийской чемпионки 2020 года в эстафете российской лыжницы Вероники Степановой.

«На самом деле это лишь доказывает то, что у неё либо низкий IQ, либо её заставляют. Есть только два варианта. Ничего другого быть не может», — приводит слова Бурмана Expressen.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских лыжников от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Ранее отстранение россиян было продлено на текущий сезон. Степанова является лидером общего зачёта Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам среди женщин. Спортсменка набрала 688 очков.