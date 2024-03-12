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«Это катастрофа». Майя Дальквист — о 40-м месте в квалификации спринта на этапе КМ

«Это катастрофа». Майя Дальквист — о 40-м месте в квалификации спринта на этапе КМ
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Шведская лыжница Майя Дальквист не смогла пройти квалификацию в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене (Норвегия).

Спортсменка, которая заняла третье место в спринте свободным стилем на прошлом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), финишировала 40-й в квалификации соревнований в Драммене и не отобралась в четвертьфинал. Отставание Дальквист от лидера квалификации, соотечественницы Линн Сван, составило более 11 секунд.

«Это катастрофа, просто ужасно. Мне казалось, что я отстала ещё сильнее. Не думала, что выступлю так плохо», — приводит слова Дальквист Expressen.

Напомним, далее лыжниц ждут старты четвертьфинала спринта, которые пройдут в пять забегов. Все они начнутся 12 марта с 16:00 до 16:20 мск.

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