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Линн Сван стала первой в квалификации спринта на КМ, Диггинс — восьмая

Линн Сван стала первой в квалификации спринта на КМ, Диггинс — восьмая
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Сегодня, 12 марта, прошла квалификационная гонка на спринтерскую дистанцию 1.2 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия). Первой пришла шведская лыжница Линн Сван с результатом 2 минуты 46 секунд.

Вторую строчку занимает Кристина Шистад из Норвегии, которая отстала от лидера всего на 1,9 секунды, третьей стала американка Рози Бреннан — 2 минуты 48,8 секунды.

Джессика Диггинс из США, занимающая первое место в личном зачёте у женщин, смогла прийти к финишу лишь восьмой с отставанием на 4,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
12 марта 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено

Отметим, что Сван и Диггинс борются за первое место в женском зачёте. Шведке не хватает 200 очков, чтобы обойти соперницу.

Напомним, далее лыжниц ждут старты четвертьфинала спринта, которые пройдут в пять забегов. Все они начнутся 12 марта с 16:00 до 16:20 мск.

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