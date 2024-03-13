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Тёугбёль: Клебо — лучший лыжник всех времён, его победы стали привычкой

Тёугбёль: Клебо — лучший лыжник всех времён, его победы стали привычкой
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Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль поделился мнением о выступлениях соотечественника Йоханнеса Клебо.

«Нельзя избежать превосходных степеней, когда описываешь Клебо и его выступления. Видеть, как он побеждает, стало привычкой. Это выглядит так просто. Я знаю, что такое спринт. Чтобы хорошо выступать в спринте, нужно проделать чертовски много работы, поэтому тот факт, что Йоханнес выигрывает эти гонки снова и снова, невероятно впечатляет. Он лучший лыжник всех времён», — приводит слова Тёугбёля VG.

Напомним, накануне Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене (Норвегия). Ховард Тёугбёль занял второе место, третьим стал норвежец Эвен Нортуг.

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