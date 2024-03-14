Йоханнес Клебо: диалог с Норвежской лыжной ассоциацией налажен

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о налаживании диалога с Норвежской лыжной ассоциацией.

«Я хотел остаться в сборной, но потом произошли события, которые сделали это невозможным. Посмотрим, что будет дальше. Общение — это ключ к успеху, и теперь мне не на что жаловаться. Сейчас диалог с ассоциацией налажен, так что возвращение не должно занять много времени. Чтобы вернуться в сборную, мне многого не надо, в этом-то и суть», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в декабре прошлого года пост генерального менеджера Норвежской лыжной ассоциации заняла Катрин Инстебё. Ранее организацией руководил Эспен Бьервиг, однако конфликт Норвежской лыжной ассоциации с Клебо стал одной из причин отставки специалиста.