Шведский лыжник Порома примет участие в заключительных гонках Кубка мира

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2023, шведский Вильям Порома выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 в Фалуне (Швеция). Сообщается, что спортсмен пропустит спринтерские соревнования в пятницу, но примет участие в гонке на 10 км классикой и масс-старте на 20 км свободным стилем на выходных.

«После обследования кисти руки, которое провела наша медицинская команда и хирург, мы пришли к выводу, что Вильям Порома сможет принять участие в соревнованиях в эти выходные без ущерба для большого пальца левой руки», — приводит слова врача сборной Рикарда Нобериуса SVT.

Напомним, Вильям Порома получил вывих пальца во время масс-старта на 50 км классическим стилем в Осло. Незадолго до финиша 23-летний спортсмен упал на повороте и занял 10-е место, проиграв победителю гонки 28,3 секунды.

Финальный этап КМ по лыжным гонкам в сезоне 2023/2024 пройдёт в Швеции с 15 по 17 марта.