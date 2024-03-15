Лыжница Эбба Андерссон пропустит спринт в Фалуне из-за проблем с коленом

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года шведская спортсменка Эбба Андерссон не примет участия в спринте в пятницу, 15 марта, из-за проблем с коленом. Обострение травмы у лыжницы случилось после марафона в Осло. Там Андерссон стала второй, проиграв соотечественнице Фриде Карлссон 1.19,3 секунды.

«У меня было небольшое раздражение в колене, которое я прооперировала. После того как я побывала на трассе сегодня, мы решили, что я пропущу спринт и сосредоточусь на десятикилометровой гонке. Я всю неделю надеялась, что всё уляжется, но мне нужно ещё несколько дней, чтобы быть на сто процентов готовой к соревнованиям», — приводит слова спортсменки Expressen.

Андерссон занимает 10-е место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024. Её отставание от лидера сезона, американской лыжницы Джессики Диггинс, составляет 1200 очков.