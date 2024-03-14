Встреча лыжных сборных России и Норвегии – просто хайп. Но если уж хайповать, то в Сочи!

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал идею о том, что неплохо бы организовать матчевую встречу сборных России и Норвегии в лыжных гонках.

Об этом рассказала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Предложение организовать в России встречу с норвежскими лыжниками от министра спорта было, но это всё на уровне идеи, неофициально. Все понимают текущую ситуацию. Ко всему прочему, тут ещё и финансовый вопрос. Где взять деньги, чтобы пригласить норвежцев в Россию? Просто так никто не поедет», — заявила РИА Новости Вяльбе.

«В нынешней ситуации Норвежская федерация лыжного спорта занимает ту же позицию, что и весь остальной спортивный мир, когда дело доходит до соревнований с российскими спортсменами. Наши лыжники разделяют это мнение и не хотят сейчас выступать на соревнованиях (вместе с российскими спортсменами)», — тут же ответил Арне Бауманн, генсек Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии.

Безусловно, сейчас даже говорить о вероятности каких-то соревнований между лыжными сборными России и Норвегии – исключительно хайп и ничего больше. Этот текст – тоже хайп, по своей сути.

Но раз министр спорта предложил такую идею, то нужно идти до конца. То есть идти к норвежцам с готовым бизнес-планом, в котором будет расписано всё: варианты матчевой встречи, график трансляций, конкретная сумма за приезд сборной Норвегии и сумма призовых по итогам соревнований. И приглашать не только лыжников, но и биатлонистов.

Можно даже в мультиспортивном формате предложить такую встречу. Ну то есть помимо лыжных соревнований предложить норвежцам сыграть в компьютерные игры, в реальные футбол, хоккей, гандбол или флорбол. Да под такой формат с участием Александра Большунова, Эдуарда Латыпова, Йоханнеса Клебо и Йоханнеса Бё спонсоры не просто найдутся, а будут конкурировать! В конце концов, Клебо за весь сезон даже 250 тысяч евро не заработал, а это по меркам топ-спортсмена слёзы, а не деньги.

Главное, чтобы организовано всё было в Сочи. Там для любого спорта есть площадки, а лыжные трассы, как мы знаем, идеально подготовлены.

Вот тогда после отказа (а вдруг согласятся, а?) норвежцев от такого сочного предложения можно будет говорить: мы к ним со всей душой (и большими деньгами), а они отказываются.

Пока же всё это действительно хайп. А такие скучные дела, такие как строительство горной базы для подготовки лыжников и биатлонистов вновь убраны в дальний ящик. Из этого громкого заголовка не сделать.