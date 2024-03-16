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Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс увеличила отрыв от Сван

Кубок мира, общий зачёт, женщины: Диггинс увеличила отрыв от Сван
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Сегодня, 16 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км. По её итогам был обновлён общий зачёт Кубка мира: американская лыжница Джессика Диггинс, лидирующая в нём, увеличила отрыв от занимающей вторую строчку шведки Линн Сван.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общим зачётом Кубка мира у женщин в преддверии заключительного дня соревнований в сезоне — 2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины. Положение перед финальной гонкой

1. Джессика Диггинс (США) — 2616 очков.
2. Линн Сван (Швеция) — 2541.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2249.
4. Виктория Карль (Германия) — 2024.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1982.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1976.
7. Рози Бреннан (США) — 1956.
8. Эмма Рибом (Швеция) — 1618.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 1556.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 1359.

Сейчас Диггинс и Сван разделяет 75 очков. В масс-старте, который пройдёт в воскресенье, 17 марта, в розыгрыше максимум 130 очков: 100 за победу в гонке и 30 — за бонусные отсечки.

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