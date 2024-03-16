Столкновение на трассе вывело Эрика Вальнеса из себя, но такой реакции Хегстрёма он явно не ожидал.

«Тупой идиот». Норвежский лыжник громко оскорбил шведа, а потом пожалел о своих словах

На Кубке мира по лыжным гонкам случился очередной «приступ любви» между норвежцами и шведами. В финальном забеге спринта классическим стилем в Фалуне швед Юхан Хегстрём сбил с ног норвежца Эрика Вальнеса. Последний после финиша не поскупился на оскорбления.

«Это довольно мягкое наказание»

На последнем спуске спринтерской дистанции Юхан Хегстрём разрушил надежды Эрика Вальнеса на борьбу с Йоханнесом Клебо. Швед приблизился к ничего не подозревающему норвежцу сзади и наступил на его лыжи. Вальнес потерял равновесие и красиво упал, а Хегстрём рванул к финишу.

«Я его не видел. Он просто врезался в меня сзади. Хотя шведские тренеры стоят и кричат ему, что он вот-вот окажется на подиуме, всё же можно было поднять голову и посмотреть вокруг. Тупой идиот», – выругался Вальнес, когда после финиша увидел этот отрывок на экране.

Поступок шведа не остался безнаказанным. Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен подал протест в отношении Хегстрёма.

«Я думаю, он сделал то, чего нельзя себе позволять. И если его не накажут, то все будут думать, что то, что он сделал, совершенно нормально. По моему мнению, его следует наказать», – продолжал разочарованный Вальнес.

Апелляцию норвежцев удовлетворили, результат Хегстрёма аннулировали, а норвежец поднялся на пятую позицию.

«Это довольно мягкое наказание, учитывая, что я сорвал сопернику забег в финале», – спокойно принял наказание швед.

«Да, я был у него за спиной, и он упал. Но я знаю, что были и более серьёзные инциденты, когда наказания не последовало», – продолжил Хегстрём.

«Я сожалею об этих словах»

Что же касается оскорблений со стороны норвежца, то и здесь шведский лыжник отреагировал вполне спокойно.

«Вальнес явно разочарован. Мы шли по одной лыжне, однако затем Эрик немного не успел уйти с лыжни, по которой бежал я.

Он назвал меня идиотом? Мне всё равно, что он говорит и думает, особенно через пять минут после финиша.

Нам обоим было тяжело. Вынесение решения об аннулировании моих результатов менее болезненно, чем то, что мы всё ещё в центре скандала. Это самое большое наказание. Впрочем, я доволен гонкой: я работал весь сезон и был очень близок к тому, чтобы сделать что-то очень хорошее и побороться за медали», – рассказал Хегстрём.

Видимо, такая спокойная реакция шведа заставила Вальнеса устыдиться своих слов, сказанных на эмоциях.

«Я сожалею об этих словах, мне не нужно было переходить на личности, ведь столкновение всё-таки произошло на трассе. Это было неправильно», – извинился норвежец.

Очередной скандал между норвежцами и шведами завершился миром, дружбой и жвачкой. Большунова на них явно не хватает.