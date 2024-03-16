«Мне очень хотелось выиграть». Нисканен — о победе в гонке на 10 км на Кубке мира

Финская лыжница Кертту Нисканен поделилась эмоциями о прошедшей гонке, заявив, что очень хотела выиграть последнюю гонку в сезоне.

«Мне очень хотелось выиграть эту последнюю классическую гонку в сезоне. Условия были сложные, но наши лыжи работали хорошо и подходили к моей сегодняшней технике. Было очень приятно соревноваться сегодня. Быть на подиуме с Юханной – это невероятно», — приводит слова Нисканен Fondo Italia.

Спортсменка пришла к финишу с результатом 30:01.3. Второе место у её однокомандницы Юханны Матинтало. Третья Йонна Сундлинг из Швеции.

Отметим, последний раз Нисканен поднималась на пьедестал почёта на 12-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Там она завоевала бронзу в 20 км классическим стилем.